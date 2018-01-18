В Минобороны заявили о нарушениях режима прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Случаи нарушения режима прекращения огня зафиксированы в провинциях Алеппо и Латакия в Сирии, заявил на брифинге представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр проводит мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии.
"В течение суток центром зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо и Латакия", — сказал Евтушенко.
Российским Центром по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 110 тонн. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.
Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 183 сирийцам.
Российский Центр принимает активное участие в деятельности 24 созданных на территории Сирии центров гуманитарной помощи, целями которых является распределение продуктов первой необходимости, оказание психологической помощи мирным жителям, пострадавшим в ходе боевых действий, организация обучения детей.
Во время мероприятия в Русском культурном центре в Дамаске в рамках акции "Юнармия России – детям Сирии" более 300 учащихся начальных классов получили подарочные наборы из рюкзаков, канцелярских принадлежностей и одежды.
На заседаниях Комитетов национального примирения провинций российский Центр участвует в решении проблем гуманитарной обстановки, организации восстановления социально значимых объектов, в решении вопросов, связанных с возвращением беженцев к местам прежнего проживания.
Всего за сутки в свои дома вернулись 244 человека, в том числе в провинции Дамаск– 114, в провинции Дейр-эз-Зор – 79, в провинции Хомс – 24, в провинции Алеппо – 27 человек.
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