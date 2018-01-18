Сирийская девочка вернулась на родину после лечения онкологии в Москве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сирийская девочка, ранее доставленная на лечение в Москву, выписалась и улетела домой, сообщила пресс-служба НИИ Детской онкологии и гематологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России.

Ранее российские врачи успешно провели сложную операцию по спасению этой девочки, которая с рождения страдает ретинобластомой. Она является самым маленьким пациентом, доставленным в РФ из Сирии.

"После длительных месяцев лечения выписали домой двухлетнего ребенка из Сирии — Марию Махмуд. За ее жизнь и зрение боролись лучшие доктора Института детской онкологии и гематологии Центра Н.Н. Блохина… Сегодня 18 января девочка с тетей улетела в Сирию, а через три месяца — вернется на плановое обследование", — говорится в сообщении.

Как рассказали в больнице, Мария Махмуд с рождения страдала редким онкологическим заболеванием сетчатки глаз — ретинобластомой. Девочка была доставлена в Москву, где прошла медицинское обследование в ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова" Минздрава России, а затем направлена на лечение в НИИ Детской онкологии и гематологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России.

"В марте 2017 года девочке были проведены операция по удалению опухоли и пораженного болезнью глаза и несколько курсов внутриартериальной химиотерапии, которая выполняется по эксклюзивной методике только в НИИ ДОиГ. В результате проведенного лечения девочке была удалена опухоль, установлен современный протез, что позволило спасти жизнь ребенку и восстановить зрение на 80%", — сказал замдиректора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина, главный детский онколог Минздрава Владимир Поляков, которого цитирует пресс-служба.

Международное сотрудничество



"Около года назад… врачи РФ во главе с академиком Андреем Каприным посетили Сирийскую Республику и узнали, как работают иностранные коллеги в детской больнице и онкологическом центре Дамаска. И, несмотря на высочайший профессионализм врачей, в результате военных действий, а также наложенных санкций, врачи Сирии не в состоянии оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь на должном уровне. Именно поэтому мы не могли не выполнить просьбу коллег и приняли ребенка в наш Центр", — сказал директор НИИ Детской онкологии и гематологии ФГБУ Андрей Рябо, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что сотрудничество с Сирией будет развиваться: в НИИ разрабатывают программу для международного сотрудничества, чтобы сделать простыми процедуры консультаций и приезда иностранных пациентов, а также выезд российский коллег в Сирийскую Арабскую Республику.

"Сегодня мы уже подготовили проект о проведении научной конференции в Дамаске, программа которой передана в Посольство Сирии, для того чтобы провести научные мероприятия в клиниках Республики. Основа для развития сирийско-российских отношений уже создана, она имеет историю и позитивный опыт", — добавил Рябов.