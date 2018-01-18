БЕЙРУТ, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр Сирии Имад Хамис обсудил с главой Минкомсвязи России Николаем Никифоровым развитие сотрудничества в области информационных технологий.

Сирийское национальное агентство САНА сообщает, что прибывшая в Дамаск делегация из РФ во главе с Никифоровым во время встречи с Хамисом обсудила темы совместного развития в области цифровой экономики и оптимизации работ при разработке ряда программ.

Сирийский премьер отметил, что Сирии удалось сохранить свою информационную инфраструктуру, несмотря на санкции и террор и сегодня Дамаск заинтересован в развитии информационной и коммуникационной систем, в том числе с целью совершенствования работы государственных учреждений.

Хамис добавил, что Сирия приветствует участие российских компаний в будущих проектах на этапе восстановления страны и заявил о необходимости создания совместной рабочей группы для определения масштаба будущего сотрудничества и для создания программы по повышению квалификации кадров в области информационных технологий.

По данным агентства, Никифоров выразил готовность России развивать отношения между двумя странами в секторе ИКТ и привлекать инвестиции и опыт российских компаний, а так же рассказал о готовности предоставить необходимый опыт в области разработки эффективной системы связи и подготовки квалификационных кадров в дополнение к инвестированию в области высокоскоростного Интернета.

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