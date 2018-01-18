В Вене не планируют проводить прямые переговоры оппозиции САР и Дамаска

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Прямых переговоров между делегациями оппозиции и правительства Сирии на встрече в Вене 25-26 января не планируется, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Де Мистура (спецпосланник ООН по Сирии) приглашает две делегации, с которыми он будет работать раздельно", — сказал он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, будут ли прямые переговоры между делегациями, Богданов сказал, что "ооновцы предложили такой формат".

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