Дамаск согласился участвовать в девятом раунде межсирийских переговоров

ДАМАСК, 18 янв — РИА Новости. Правительство Сирии примет участие в девятом раунде межсирийских переговоров в Вене, заявил журналистам заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи.
"Правительство САР согласилось принять участие во встрече в Вене 25-26 января", — заявил Рамзи после беседы с замглавы МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
По словам Рамзи, позиция ООН относительно переговоров четкая. "Мы не приемлем предварительных условий, это наша принципиальная позиция", — заявил Рамзи.
Он пояснил, что раунд переговоров перенесен из Женевы в Вену ввиду логистических и организационных причин. Рамзи подчеркнул, что в ООН надеются на конструктивное участие сторон — правительства и оппозиции — во встрече в Вене.
Дипломат заявил, что на конгрессе национального диалога в Сочи будут обсуждаться много вопросов, в том числе конституция Сирии — "это будет первостепенный вопрос".
"Мы надеемся, что конгресс Сочи и раунд в Вене будут дополнять друг друга, мы в постоянном контакте с русскими для обеспечения этого", — заявил Рамзи.
Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи.
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