Дамаск согласился участвовать в девятом раунде межсирийских переговоров

ДАМАСК, 18 янв — РИА Новости. Правительство Сирии примет участие в девятом раунде межсирийских переговоров в Вене, заявил журналистам заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Рамзи.

"Правительство САР согласилось принять участие во встрече в Вене 25-26 января", — заявил Рамзи после беседы с замглавы МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

По словам Рамзи, позиция ООН относительно переговоров четкая. "Мы не приемлем предварительных условий, это наша принципиальная позиция", — заявил Рамзи.

Он пояснил, что раунд переговоров перенесен из Женевы в Вену ввиду логистических и организационных причин. Рамзи подчеркнул, что в ООН надеются на конструктивное участие сторон — правительства и оппозиции — во встрече в Вене.

Дипломат заявил, что на конгрессе национального диалога в Сочи будут обсуждаться много вопросов, в том числе конституция Сирии — "это будет первостепенный вопрос".

"Мы надеемся, что конгресс Сочи и раунд в Вене будут дополнять друг друга, мы в постоянном контакте с русскими для обеспечения этого", — заявил Рамзи.

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведет девятый раунд межсирийских переговоров 25-26 января в Вене, к участию в нем он пригласил делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии. Предыдущие восемь раундов прошли в Женеве.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи.

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