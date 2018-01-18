РФ надеется, что следующий раунд переговоров по Сирии будет конструктивным

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия надеется, что следующий раунд межсирийских переговоров в Вене будет конструктивным, заявил замглавы МИ РФ Михаил Богданов.

"(Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан) Де Мистура приглашает две делегации, с которыми он будет работать раздельно — с делегацией оппозиции и делегацией правительства", — сказал Богданов журналистам.

"Мы надеемся, что приедут две сирийские делегации, которые проведут конструктивные консультации с де Мистурой. Рассчитываем, что эти мероприятия, которые ООН предложила провести в Вене по логистическим соображениям, будут конструктивными", — добавил замминистра.

Он уточнил, что прямых переговоров между сирийскими делегациями не планируется.

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