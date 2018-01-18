Даты конгресса нацдиалога САР остаются неизменными, заявили в МИД России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Даты проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи остаются неизменными — 29-30 января, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Нет (даты не изменились – ред.), 29-30 января", — сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Впоследствии источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что конгресс будет однодневным и состоится 30 января.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме в Сочи, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

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