Список участников конгресса нацдиалога Сирии сформирован, заявил Богданов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Списки приглашённых на конгресс национального диалога Сирии уже сформированы, но они пока утверждаются Турцией, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Списки (приглашённых) есть, но они ещё не до конца согласованы с нашими турецкими партнёрами. Мы ожидаем буквально сегодня их окончательный комментарий по поводу тех списков, которые были раньше предоставлены иранцам и туркам, как соорганизаторам", — сказал Богданов.

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