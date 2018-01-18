Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Москва решила направить приглашение США и другим постоянным членам СБ ООН принять участие в качестве наблюдателей в конгрессе сирийского национального диалога (КСНД), который должен пройти в Сочи 29-30 января, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе. Исходя из этого понимания, в Москве принято решение о направлении США, как и другим странам-членам пятёрки СБ ООН, приглашения принять участие в качестве наблюдателя в КСНД, который должен состояться в Сочи 29-30 января с.г. Что касается уровня, то каждая сторона, включая США, будет сама определять, кого и на каком уровне направлять в Сочи, и направлять ли вообще", — отметил Антонов.

Он сообщил, что РФ рассматривает конгресс "как форум, призванный придать серьёзные импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению самими сирийцами договорённостей по взаимному согласию и без предварительных условий".

"Призываем международных и региональных игроков, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии, занять недвусмысленную позицию в поддержку КСНД", — подчеркнул российский высокопоставленный дипломат.

Ранее сообщалось, что конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Однако в среду источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что конгресс будет однодневным и состоится 30 января.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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