Россия готова к наращиванию взаимодействия с США по Сирии, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Москва решила направить приглашение США и другим постоянным членам СБ ООН принять участие в качестве наблюдателей в конгрессе сирийского национального диалога (КСНД), который должен пройти в Сочи 29-30 января, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он сообщил, что РФ рассматривает конгресс "как форум, призванный придать серьёзные импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению самими сирийцами договорённостей по взаимному согласию и без предварительных условий".
"Призываем международных и региональных игроков, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии, занять недвусмысленную позицию в поддержку КСНД", — подчеркнул российский высокопоставленный дипломат.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.
На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.
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