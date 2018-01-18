В Пентагоне сообщили о тяжелых боях с ИГ* в долине Евфрата

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Тяжелые бои против террористической группировки "Исламское государство"* продолжаются в долине Евфрата, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ* пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.
Ранее в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ* вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.
* Запрещенная в России террористическая организация
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