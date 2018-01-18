В Пентагоне сообщили о тяжелых боях с ИГ* в долине Евфрата

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Тяжелые бои против террористической группировки "Исламское государство"* продолжаются в долине Евфрата, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"Военная кампания против ИГ* в Сирии не закончена, тяжелые бои все еще идут в средней части долины реки Евфрат", — говорится в сообщении.

При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ* пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.

Ранее в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ* вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.