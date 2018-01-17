США будут противостоять влиянию Ирана в Сирии, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США будут противостоять влиянию Ирана в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Иран тратит миллиарды долларов в год на поддержку (президента Сирии Башара) Асада и на ведение войны чужими руками", — заявил Тиллерсон. По его словам, одной из целей США в Сирии будет уменьшить влияние Ирана и не позволить ему создать сухопутный коридор через Сирию.
"Сокращение и изгнание зловредного влияния Ирана из Сирии зависит от (создания) демократической Сирии", — подытожил Тиллерсон.
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