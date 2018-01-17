США будут противостоять влиянию Ирана в Сирии, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США будут противостоять влиянию Ирана в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам Тиллерсона, выступавшего в Стэнфордском университете, США сталкиваются с враждебными интересами ряда сторон, "преимущественно Ирана". Госсекретарь США заявил, что Иран пытается выстроить "сухопутную арку" через Сирию, то есть контролировать территории Ирака и Сирии, которые бы соединяли иранскую территорию с районами компактного проживания шиитов в этих странах и с территорией Ливана, где действует шиитское движение "Хезболлах".

"Иран тратит миллиарды долларов в год на поддержку (президента Сирии Башара) Асада и на ведение войны чужими руками", — заявил Тиллерсон. По его словам, одной из целей США в Сирии будет уменьшить влияние Ирана и не позволить ему создать сухопутный коридор через Сирию.

"Сокращение и изгнание зловредного влияния Ирана из Сирии зависит от (создания) демократической Сирии", — подытожил Тиллерсон.

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