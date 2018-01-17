Боевикам ИГ* еще не нанесли окончательное поражение, заявил Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. "Халифат" ИГ* уничтожен, но самой группировке еще не нанесено окончательное поражение, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Физически "халифат" ИГ со столицей в Ракке уничтожен. ИГ в значительной степени, но не полностью разгромлена", — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.

В то же время, по словам Тиллерсона, власти в Дамаске контролируют примерно 50% территории Сирии, и ни одна из сторон не может военным путем объединить страну или установить над ней контроль.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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