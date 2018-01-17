США призвали Россию усилить давление на правительство Сирии

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Россия должна увеличить давление на правительство Сирии для реализации Женевского процесса, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Режим (президента Сирии Башара) Асада считает Россию гарантом своей безопасности, поэтому у России есть важная роль… Россия должна наложить новые уровни давления на режим, чтобы (его представители) не просто присутствовали на (переговорах) в Женеве, но честно взаимодействовали с ООН и выполняли достигнутые договоренности", — заявил Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>