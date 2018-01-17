США не хотят повторять ошибки прошлого в Сирии, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не собираются заниматься "бесконечным национальным строительством" в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам Тиллерсона, усилия США по стабилизации "не являются синонимом для бесконечного национального строительства".

В то же время, США не намерены повторять ошибок прошлого, когда ранний вывод войск из Ирака в 2011 году способствовал дальнейшей нестабильности в стране и появлению запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, подчеркнул Тиллерсон.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>