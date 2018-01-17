Де Мистура проведет девятый раунд переговоров по Сирии в Вене 25-26 января

ЖЕНЕВА, 17 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведет девятый раунд межсирийских переговоров 25-26 января в Вене, уже направил приглашения делегациям Дамаска и объединенной оппозиции Сирии, говорится в заявлении офиса спецпосланника ООН.

"Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сегодня разослал отдельные приглашения правительству Сирии и Сирийской комиссии по переговорам (объединенной оппозиции САР) для участия в специальной встрече с ООН в рамках женевского переговорного процесса в четверг 25 и в пятницу 26 января. В силу логистических причин специальная встреча будет проводиться на территории отделения ООН в Вене", — говорится в заявлении.

Спецпосланник ООН рассчитывает, что обе делегации приедут в Вену для дискуссии по существу по конституциональным вопросам, которые заложены в четвертой "корзине" женевского процесса.

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