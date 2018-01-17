Источник сообщил, что под Дамаском погиб сирийский военный журналист

БЕЙРУТ, 17 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудник политуправления сирийской армии, военный журналист майор Валид Джабур Халиль, погиб во время освещения боевых действий в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска, сообщил в среду РИА Новости сирийский военный источник.

"Погиб герой, майор Валид Джабур Халиль, во время освещения боевой операции сирийской армии в восточном пригороде Дамаска",- рассказал собеседник агентства.

Джабур Халиль родился в 1978 году в провинции Хомс, окончил факультет журналистики в Дамасском государственном университете. В 2006 году поступил на политкафедру военного университета. Имеет ряд наград за безупречную работу в области журналистики и за работу в качестве военного журналиста.

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