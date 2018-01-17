Встреча России, Турции и Ирана по Сирии пройдет 19-20 января

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Встреча по Сирии в формате Россия-Турция-Иран пройдет на этой неделе в Сочи, турецкая сторона будет представлена на уровне заместителя министра иностранных дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого посольства в Москве.

"Замглавы МИД Турции примет участие во встрече по Сирии 19-20 января в Сочи", — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Турция и Россия обсудили также подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии. В среду состоялся телефонный разговор глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Ранее ожидалось, что конгресс пройдет в Сочи 29-30 января в Сочи. Однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что конгресс будет однодневным и состоится 30 января.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял ранее, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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