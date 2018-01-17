В МИД подтвердили данные о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в среду по телефону ситуацию в Сирии и ход подготовки конгресса сирийского нацдиалога, сообщается на сайте МИД РФ.

"Министры обсудили ход подготовки конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности", — сообщил МИД.

Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями.

Ранее сообщалось, что конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Однако в среду источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что конгресс будет однодневным и состоится 30 января.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

На конгресс, в частности, приглашен спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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