АНТАКЬЯ, 17 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Сирии и планируемый конгресс национального диалога в Сочи, сообщил в среду источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергем Лавровым ситуацию в Сирии и встречу в Сочи", — заявил источник.

Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили РИА Новости в среду, что конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 30 января и будет однодневным.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.

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