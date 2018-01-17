АНТАКЬЯ, 17 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Сирии и планируемый конгресс национального диалога в Сочи, сообщил в среду источник в МИД Турции.
Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили РИА Новости в среду, что конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 30 января и будет однодневным.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.
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