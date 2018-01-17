В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хомс – один, Латакия – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Идлиб – два, Алеппо – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции: в населенный пункт Мардес провинции Хама местному населению доставлено 2,4 тонны продуктов питания, в населенный пункт Слейбия провинции Алеппо местному населению доставлено 2,4 тонны продуктов питания. В течение суток медицинская помощь оказана 27 людям.

В Минобороны также отметили, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2329.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.