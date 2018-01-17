В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарные акции: в населенный пункт Мардес провинции Хама местному населению доставлено 2,4 тонны продуктов питания, в населенный пункт Слейбия провинции Алеппо местному населению доставлено 2,4 тонны продуктов питания. В течение суток медицинская помощь оказана 27 людям.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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