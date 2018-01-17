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Война в Сирии
Война в Сирии

В сирийской деревне дети вернулись в школу, которая при ИГ* была тюрьмой

09:1817.01.2018
(обновлено: 11:42 17.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы во время занятий в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фотоУченицы во время занятий в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 17 янв – РИА Новости. Российские военные и сирийское правительство совместными усилиями восстанавливают инфраструктуру на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Основное внимание уделяется школам и больницам.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
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"Результаты работы Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор видны невооруженным глазом. Это функционирующие школы, магазины, больницы и люди, работающие в поле", — сообщил генерал-майор Евгений Поплавский на торжественной церемонии открытия школы в деревне Хатла, которая расположена в нескольких километрах от столицы провинции.

Комитет приступил к работе в начале декабря при содействии российских военных из Центра по примирению враждующих сторон. В состав комитета вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы на уроке в сирийском Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ученицы на уроке в сирийском Дейр-эз-Зоре

В день открытия школы в Хатле российские военные привезли детям учебники, школьные принадлежности и несколько тонн продовольствия. При школе также развернули мобильный медицинский пункт.

Вооруженный мужчина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эта школа — самая крупная в пригородной зоне Дейр-эз-Зора. Ей более сорока лет, и она считалась лучшей в районе. Когда в Дейр-эз-Зор пришли боевики "Исламского государства"*, часть помещений школы они переоборудовали под тюрьму, где проводили и массовые казни. Об этом рассказал журналистам ее директор Ибрагим Аль-Хуэйдж.

"Заключенных было много, их содержали в очень тесных помещениях. Часто в один класс заталкивали до ста человек. В одном из классов они расстреливали людей", — сказал он.

Террористы не только уничтожали систему образования в захваченных районах, но и ограничивали доступ сирийцев к средствам массовой информации, отнимая у населения спутниковые ресиверы и тарелки. Их крушили и сжигали прямо во дворе школы. Обломки пока не успели убрать: местные жители уговорили районную администрацию открыть учебное заведение как можно раньше.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm 
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По словам директора, на восточном берегу Евфрата уже функционируют четыре из семи школ. Все они начали работать благодаря помощи российских военных. "Этот район был освобожден от боевиков при активном участии России. Сейчас, сами видите, у детей появилась возможность вернуться к учебе. Российские военные помогли возобновить работу этой школы и многих других. И они не в первый раз привозят сюда гуманитарную помощь, и я надеюсь, что они будут поддерживать нас в будущем", — подчеркнул он.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы на уроке в сирийском Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ученицы на уроке в сирийском Дейр-эз-Зоре

Восстановленная школа в Хатле приняла шестьсот детей, "но их число постоянно растет, поскольку в провинцию возвращаются беженцы", заключил директор.

Российские военные не ограничиваются восстановлением учебных и медицинских учреждений, но и расчищают поля от мин, рассказал генерал-майор Поплавский.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы проводим очистку от взрывоопасных предметов, убираем инженерные сооружения в виде окопов и противотанковых рвов, чтобы сельхозтехника могла выйти на поля. Кроме того, наши инженеры обеспечивают переправу через Евфрат", — сказал он.

В ходе боев за Дейр-эз-Зор все мосты через Евфрат были уничтожены. Российские военные инженеры возвели понтонный мост, а также организовали паромную переправу через реку.

В ближайшие дни российские военные доставят в Дейр-эз-Зор полевые водопроводы. "Их развернут и будут подавать воду в населенные пункты. Эти трубопроводы предназначены для того, чтобы увязать уже имеющуюся, но частично разрушенную трубопроводную систему. Мы продублируем разрушенные участки", — заключил Поплавский.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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