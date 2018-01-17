В сирийской деревне дети вернулись в школу, которая при ИГ* была тюрьмой

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 17 янв – РИА Новости. Российские военные и сирийское правительство совместными усилиями восстанавливают инфраструктуру на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Основное внимание уделяется школам и больницам.
Комитет приступил к работе в начале декабря при содействии российских военных из Центра по примирению враждующих сторон. В состав комитета вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата.
В день открытия школы в Хатле российские военные привезли детям учебники, школьные принадлежности и несколько тонн продовольствия. При школе также развернули мобильный медицинский пункт.
"Заключенных было много, их содержали в очень тесных помещениях. Часто в один класс заталкивали до ста человек. В одном из классов они расстреливали людей", — сказал он.
Террористы не только уничтожали систему образования в захваченных районах, но и ограничивали доступ сирийцев к средствам массовой информации, отнимая у населения спутниковые ресиверы и тарелки. Их крушили и сжигали прямо во дворе школы. Обломки пока не успели убрать: местные жители уговорили районную администрацию открыть учебное заведение как можно раньше.
Восстановленная школа в Хатле приняла шестьсот детей, "но их число постоянно растет, поскольку в провинцию возвращаются беженцы", заключил директор.
Российские военные не ограничиваются восстановлением учебных и медицинских учреждений, но и расчищают поля от мин, рассказал генерал-майор Поплавский.
В ходе боев за Дейр-эз-Зор все мосты через Евфрат были уничтожены. Российские военные инженеры возвели понтонный мост, а также организовали паромную переправу через реку.
В ближайшие дни российские военные доставят в Дейр-эз-Зор полевые водопроводы. "Их развернут и будут подавать воду в населенные пункты. Эти трубопроводы предназначены для того, чтобы увязать уже имеющуюся, но частично разрушенную трубопроводную систему. Мы продублируем разрушенные участки", — заключил Поплавский.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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