Генсек ООН считает, что в Сирии находятся слишком много иностранных военных

ООН, 16 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что в Сирии находится слишком много иностранных военных, что затрудняет урегулирование ситуации.

"Слишком много стран имеют войска в Сирии. Думаю, что если бы сирийский народ мог сам решить свои проблемы, возможно, было бы лучше", — сказал Гутерреш, комментируя на пресс-конференции планы США по созданию "сил безопасности границы" в Сирии.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство*", коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских "сил безопасности границы". В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря прошлого года отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус. Выступая перед военными на базе в Хмеймиме, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ*, действуя без разрешения властей страны.

*Запрещенная в России террористическая организация

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