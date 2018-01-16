Эксперт: США, передав ПЗРК курдам в Сирии, нарушат братиславское соглашение

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Передача Соединенными Штатами Америки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) курдским отрядам в Сирии, если таковая произошла, является нарушением договоренности между Россией и США, достигнутой в Братиславе в 2005 году, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

Арабский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на источники сообщал, что США передали вооруженным формированиям сирийских курдов (YPG) партию ПЗРК в рамках секретной сделки. По данным портала, США поставили оружие курдам в районе Африн на северо-западе Сирии.

На российско-американском саммите в Братиславе в 2005 году была достигнута договоренность об усилении контроля над ПЗРК, что имело непосредственное отношение к совместной борьбе с терроризмом. Подписи под соглашением накануне встречи президентов Владимира Путина и Джорджа Буша поставили в то время министр обороны РФ Сергей Иванов и госсекретарь США Кондолиза Райс. Документ определил, что такое ПЗРК, и обязал стороны уведомлять друг друга о факте их продажи третьим странам. В соглашении Россия и США выразили единое мнение, что ПЗРК в руках террористов представляют собой страшное оружие, предусмотрев дальнейшее взаимодействие и координацию сторон по нераспространению его в мире.

"Если передача ПЗРК сирийским курдам действительно состоялась, значит американцы в очередной раз идут против собственных договоренностей. При подтверждении этого факта российская сторона может констатировать, что США, передавая данное оружие в сомнительные руки, открыли очередной ящик Пандоры. Это довольно печальная ситуация, если договоренность 2005 года американцами положена под сукно", — заявил РИА Новости во вторник Коровин.

Он отметил, что "сегодняшние ПЗРК — это средство, способное работать до высот 5,5 тысячи метров и на дальности пять-шесть километров".

"Не надо забывать, что после достижения российско-американской договоренности 2005 года ПЗРК как класс вооружений дальнейшего развития не получил", — подчеркнул эксперт.

По его словам, российские летчики в Сирии в зону досягаемости ПЗРК и малозенитной артиллерии не входят. "Поскольку речь идет о районе на границе с Турцией, туркам, в случае проведения воздушной и наземной операций против курдских вооруженных формирований в Сирии, предстоит столкнуться с непростой ситуацией. Турецкие самолеты и вертолеты могут оказаться в зоне действия ПЗРК", — добавил Коровин.

Ранее издание Defense Post сообщило о том, что коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство*" приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США.

Сообщения об американской инициативе в Сирии появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США. При этом Эрдоган хоть и обрушился на США с жесткой критикой, но выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.

*Запрещенная в России террористическая организация

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