Эксперт: США, передав ПЗРК курдам в Сирии, нарушат братиславское соглашение

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Передача Соединенными Штатами Америки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) курдским отрядам в Сирии, если таковая произошла, является нарушением договоренности между Россией и США, достигнутой в Братиславе в 2005 году, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.
На российско-американском саммите в Братиславе в 2005 году была достигнута договоренность об усилении контроля над ПЗРК, что имело непосредственное отношение к совместной борьбе с терроризмом. Подписи под соглашением накануне встречи президентов Владимира Путина и Джорджа Буша поставили в то время министр обороны РФ Сергей Иванов и госсекретарь США Кондолиза Райс. Документ определил, что такое ПЗРК, и обязал стороны уведомлять друг друга о факте их продажи третьим странам. В соглашении Россия и США выразили единое мнение, что ПЗРК в руках террористов представляют собой страшное оружие, предусмотрев дальнейшее взаимодействие и координацию сторон по нераспространению его в мире.
Он отметил, что "сегодняшние ПЗРК — это средство, способное работать до высот 5,5 тысячи метров и на дальности пять-шесть километров".
"Не надо забывать, что после достижения российско-американской договоренности 2005 года ПЗРК как класс вооружений дальнейшего развития не получил", — подчеркнул эксперт.
По его словам, российские летчики в Сирии в зону досягаемости ПЗРК и малозенитной артиллерии не входят. "Поскольку речь идет о районе на границе с Турцией, туркам, в случае проведения воздушной и наземной операций против курдских вооруженных формирований в Сирии, предстоит столкнуться с непростой ситуацией. Турецкие самолеты и вертолеты могут оказаться в зоне действия ПЗРК", — добавил Коровин.
Сообщения об американской инициативе в Сирии появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США. При этом Эрдоган хоть и обрушился на США с жесткой критикой, но выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.
*Запрещенная в России террористическая организация
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