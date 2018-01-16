США строят планы против территориальной целостности Сирии, заявил Роухани

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США строят планы против территориальной целостности и безопасности Сирии и всего региона, говорится в сообщении на сайте президента ИРИ.

В Иране проходит 13-я сессия Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которой принимают участие представители законодательных органов разных стран. Роухани во вторник встретился со спикером парламента Сирии Хаммудой ас-Сабагом.

"План, который США держат в уме, нарушает международные нормы и представляет собой коварный замысел, нацеленный на территориальную целостность и безопасность Сирии и региона", — заявил президент Ирана во время встречи, осудив американское присутствие в Сирии.

Как ранее сообщали СМИ, коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* готовит в Сирии "силы пограничной безопасности" для охраны подконтрольной ей зоны, численность сил составит 30 тысяч человек. Сообщалось, что коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек.