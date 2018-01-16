Комиссия по переговорам сирийской оппозиции планирует визит в Россию

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП) планирует визит в Россию до начала девятого раунда межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН для прояснения своей переговорной позиции, заявил в интервью РИА Новости участник платформы "Каир" и Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Джамаль Сулейман.

Сулейман рассказал о турне делегации СКП, начавшемся в Саудовской Аравии и Египте, где оппозиционеры встретились с главами МИД. После этого делегация посетила Нью-Йорк для встречи с генсеком ООН и побывала в ряде европейских стран.

"Это турне завершится встречей с властями России для прояснения нашей нынешней позиции о политическом вовлечении и прямых переговорах в Женеве ради достижения политического решения в соответствии с международным правом", — заявил Сулейман.

"Дата этого визита (в РФ) пока не установлена, но он состоится до начала девятого раунда в Женеве, мы будем к этому стремиться. Нужно, чтобы поездка состоялась до Женевы-9, так как мы очень надеемся на понимание Россией нашей переговорной позиции", — отметил оппозиционер. Он подчеркнул, что для СКП важно получить одобрение международного сообщества и, в частности, России.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Официальный представитель женевского офиса ООН Алессандра Велуччи ранее во вторник опровергла сообщения о том, что Женева-9 якобы состоится в начале следующей недели в швейцарском Монтрё и заявила, что работа по проведению раунда в январе ведется.