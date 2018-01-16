Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вопросы сирийского урегулирования, а также ситуацию вокруг иранской ядерной сделки обсудили во вторник по телефону главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, в частности, по сирийскому урегулированию в контексте проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Министры также обсудили ход работы по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую планируется подписать на предстоящем Каспийском саммите.

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