Сирийская оппозиция рассказала о возможном переносе "Женевы-9" на 25 января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Начало девятого раунда межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН может быть перенесено на 25 января вместо 21, заявил в интервью РИА Новости участник платформы "Каир" и Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Джамаль Сулейман.

"Мы пока не получали официальное приглашение (на Женеву-9 – ред.), так как дата раунда окончательно не определена. Вероятнее всего, это будет решено в ближайшие дни. Ожидается, что раунд будет перенесен на 25 января вместо 21 – это от источника в ООН, официально пока ничего не объявляли", — заявил Сулейман.

"Мы в любом случае будем участвовать в Женеве-9, наше стратегическое решение заключается в том, что политическому решению альтернативы нет, как и женевской площадке — она опирается на международные резолюции", — отметил оппозиционер.

Официальный представитель женевского офиса ООН Алессандра Велуччи ранее во вторник опровергла сообщения о том, что Женева-9 якобы состоится в начале следующей недели в швейцарском Монтрё и заявила, что работа по проведению раунда в январе ведется.

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Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.