ООН опровергла сообщения о проведении "Женевы-9" по САР на следующей неделе

ЖЕНЕВА, 16 янв — РИА Новости. ООН опровергла информацию о проведении "Женевы-9" по Сирии в начале следующей недели в Монтрё, но работа по проведению раунда в январе ведется, заявила на брифинге во вторник официальный представитель женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

"Объявление, которое пришло от одной из сторон (переговоров) о проведении встречи в начале следующей недели в Монтрё. никогда не было подтверждено ООН. И я отрицаю эту информацию. Этого не произойдет", — сказала она.

Велуччи напомнила, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура планировал провести девятый раунд межсирийских переговоров в январе.

"Мы проведем его. Он говорил про январь, который уже во второй своей половине. Мы постараемся успеть в сроки и скоро предоставим вам информацию", — добавила официальный представитель женевского офиса ООН, отметив, что журналисты могут спокойно ехать освещать Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 23-27 января.