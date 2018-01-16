СМИ рассказали о возможной операции Турции против сирийских курдов

АНКАРА, 16 янв – РИА Новости. Возможная операция ВС Турции в сирийском Африне начнется с авиаударов по 149 целям сил самообороны сирийских курдов (YPG), через несколько дней предполагается приступить к наземной операции, сообщает во вторник газета Vatan со ссылкой на военные источники.

Турецкие СМИ в течение трех последних дней сообщают об обстреле со стороны ВС Турции подконтрольной YPG территории в районе Африна. Турция также направила очередную колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 13 января, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Отмечается, что удары будут наносить истребители и беспилотники, также предполагается использовать дислоцированную на границе артиллерию. После уничтожения основных опорных пунктов YPG планируется наземная операция. В Африн будет введена размещенная в приграничных районах Турции бронетехника и армейский спецназ. Предполагается, что силы YPG, которых турецкие военные в силу особенностей линии границы в регионе смогут атаковать с трех направлений, отступят к юго-востоку от Африна в районы, контролируемые сирийской правительственной армией.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" *, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) работает над созданием и обучением новых сирийских "сил безопасности границы". В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

Как заявил Эрдоган, "силы безопасности границы" угрожают национальной безопасности его страны и будут уничтожены. Резкая реакция Турции связана с тем, что основу "сил безопасности границы" составят вооруженные формирования сирийских курдов. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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