В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – десять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Дамаск – семь, Идлиб – два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинская помощь оказана 23 людям.

Осуществлен контроль прохождения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Местному населению доставлены продовольствие и хозяйственные принадлежности, общий вес груза – 123 тонны.

В Минобороны также отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Деббабия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2329.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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