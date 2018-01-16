В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – десять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинская помощь оказана 23 людям.
В Минобороны также отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Деббабия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2329.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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