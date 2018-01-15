Де Мистура не способен руководить переговорами, заявили в МИД Сирии

ДАМАСК, 15 янв — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура не годится для руководства процессом сирийского мирного урегулирования, считает замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Де Мистура не годится на роль руководителя процесса по мирному урегулированию в Сирии", — заявил Микдад РИА Новости.

По его словам, на отношение к де Мистуре очень повлияет его позиция по поводу планов проведения в Сочи Конгресса национального диалога Сирии, в котором "будет участвовать 1500 сирийцев, в том числе и из оппозиции".

"Де Мистура не очень усерден в решении сирийского кризиса. Считаю, что колебания спецпредставителя генсека ООН относительно участия в конгрессе в Сочи говорят о его безответственности, что противоречит его должности. Международное сообщество должно привлечь его к ответственности за это", — считает сирийский дипломат. При этом он отметил, что в Дамаске считают, что конгресс национального диалога должен "стать первым шагом для возвращения безопасности и стабильности на всей территории Сирии".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной. Де Мистура на конгресс приглашен, но пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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