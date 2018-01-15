В Дамаске назвали агрессией присутствие американских и турецких военных

ДАМАСК, 15 янв — РИА Новости. Дамаск считает агрессией присутствие американских и турецких военных в Сирии, заявил РИА Новости замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад.

"Присутствие любых иностранных военных баз неприемлемо для сирийского правительства. Это агрессия и оккупация, и наши дальнейшие действия будут приниматься исходя из этих определений", — сказал он, отвечая на вопрос об американских силах в Сирии.

Такую же позицию, по словам Микдада, Дамаск занимает и в отношении турецкого военного присутствия. "Нахождение турецких войск в Сирии является агрессией и не может быть оправдано никаким названием или предлогом", — сказал замглавы МИД, добавив, что Дамаск требует от турецкого правительства вывести свои силы с территории Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.

В свою очередь, коалиция во главе с США приступила в Сирии к созданию совместно с Сирийскими демократическими силами так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. Конечная цель — создать контингент примерно в 30 тысяч человек. Кроме этого, у США в Сирии есть базы, в частности — в Эт-Танфе, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

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