США стремятся к дестабилизации ситуации в Сирии, заявил сенатор

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США не заинтересованы в налаживании мирной жизни в Сирии, им нужна дестабилизация, развал страны, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории.

​"Планы США по созданию так называемых "сил безопасности границы" обусловлены стремлением сохранить своё присутствие в Сирии. Намерения Штатов совершенно не легитимны. Как, впрочем, и большинство их действий в Сирии, начиная с вторжения в страну без мандата Совбеза ООН. Цели, которые преследуют США, формируя новые вооружённые группировки, – сохранение своего присутствия и расширение влияния в САР, активизация сепаратизма, развал страны", — сказал Бондарев РИА Новости.

По его словам, американцев не устраивает воцарение мира в Сирии, экономическое и инфраструктурное возрождение страны, возвращение её граждан к мирной жизни. "США стремятся подогревать войну, и поэтому ищут благовидный предлог для размещения тридцати тысяч вооружённых людей в суверенном государстве", — подчеркнул сенатор.

Выбор предлога в их случае уже тривиальный – борьба с террористами. Мы знаем, как на самом деле американцы с ними "борются", добавил он.

"Создание "сил безопасности границы" – откровенное пренебрежение мнением международного сообщества. И откровенная провокация. Потому что международное сообщество не может никак не реагировать (на это решение). Скоро к протесту Турции присоединятся и другие страны. И никто не позволит Штатам чинить беспредел", — сказал Бондарев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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