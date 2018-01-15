Местонахождение якобы плененных в Сирии россиян неизвестно, заявил Лавров

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Местонахождение якобы плененных в Сирии россиян Романа Заболотного и Григория Цуркану неизвестно, их поиском занимаются российские военные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что "Исламское государство"* (террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовало видео с двумя якобы захваченными в плен мужчинами, при этом никаких доказательств принадлежности их к ВС РФ не было продемонстрировано. На записи один из двух мужчин представляется Романом Заболотным, называет год и место своего рождения — 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в ВС РФ на записи мужчина не говорит. Вторым человеком оказался Григорий Цуркану. Минобороны РФ заявило, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было.

"Мы знаем о сообщениях, о которых вы упомянули. Мы занимаемся выяснением судьбы любого россиянина, где бы он ни находился, если поступают сообщения, что он или она либо пропали, либо оказались в беде. Местонахождение двух наших граждан, которых вы упомянули (Заболотного и Цуркану), неизвестно. Установлением его, сбором и перепроверкой соответствующей информации занимаются, прежде всего, конечно, наши военные. Так что, как только появится какая-то ясность, мы вам будем готовы об этом сообщить", — заявил министр.