Дамаск считает открытой агрессией заявление США о зонах погранбезопасности

БЕЙРУТ, 15 янв — РИА Новости. Дамаск расценивает как открытую агрессию на суверенитет и целостность Сирии заявление США о создании зон пограничной безопасности в САР, говорится в заявлении МИД САР.

Как ранее сообщали СМИ, коалиция во главе с США готовит в Сирии "силы пограничной безопасности" для охраны подконтрольной ей зоны, численность сил составит 30 тысяч человек.

"Сирия решительно осуждает решение США вооруженных бандформирований на северо-востоке страны, что является явной агрессией на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубым нарушением международного права", — цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.

В МИД отметили, что решение администрации США является частью разрушительной программы Вашингтона в регионе с целью усугубления обстановки и разогревания междоусобиц, а также препятствует разрешению кризиса.

"В то же время демонстрирует свою враждебность к арабским нациям и служит американо-сионистскому проекту в регионе", — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.

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