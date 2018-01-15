Дамаск считает открытой агрессией заявление США о зонах погранбезопасности

БЕЙРУТ, 15 янв — РИА Новости. Дамаск расценивает как открытую агрессию на суверенитет и целостность Сирии заявление США о создании зон пограничной безопасности в САР, говорится в заявлении МИД САР.
"Сирия решительно осуждает решение США вооруженных бандформирований на северо-востоке страны, что является явной агрессией на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубым нарушением международного права", — цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.
В МИД отметили, что решение администрации США является частью разрушительной программы Вашингтона в регионе с целью усугубления обстановки и разогревания междоусобиц, а также препятствует разрешению кризиса.
"В то же время демонстрирует свою враждебность к арабским нациям и служит американо-сионистскому проекту в регионе", — говорится в заявлении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.
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