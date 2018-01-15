Лавров считает, что ООН скажет спасибо России за Конгресс нацдиалога Сирии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ООН скажет спасибо России за переговорный процесс по Сирии в Астане и будущий Конгресс национального сирийского диалога в Сочи, потому что к работе в них привлечены широкие круги оппозиции САР.

"Я был бы рад, если бы женевский процесс (по Сирии) на полном ходу вел бы нас к урегулированию. К сожалению, изначальная попытка ограничить женевский процесс переговорами между правительством и иммигрантами из числа оппозиции, не вовлекая в него силы, которые находятся внутри Сирии, оппозиционные силы – это была заранее обреченная попытка… Отсюда и появился астанинский процесс, с тем, чтобы людей, которые с оружием в руках противостоят правительству, посадить за стол переговоров с правительством (Башара — ред.) Асада", — напомнил Лавров.

Точно также и будущий Конгресс сирийского национального диалога, который собираются провести в Сочи, "призван после завершения основной фазы борьбы с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.) использовать ситуацию для начала политического процесса, нацелен на то, чтобы вовлечь в этот процесс людей, которые не охвачены женевскими структурами, а таких большинство", объяснил Лавров.

"И по итогам этого конгресса мы думаем, что нам ООН только спасибо скажет, потому что мы серьезно расширим их возможности, расширим круг участников, чтобы конституционная реформа и последующие правила проведения выборов были действительно такими, которые пользуются поддержкой всего сирийского народа, а не только тех, кто келейно, кулуарно заседал во Дворце наций в Женеве", — заявил Лавров.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов (РФ, Ирана, Турции) не планируется.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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