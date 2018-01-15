Действия сирийской армии в Восточной Гуте являются ответными, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что действия сирийской армии в Восточной Гуте являются ответными на действия боевиков, обстреливающих жилые районы Дамаска, в том числе, район посольства РФ.

"Поднимают очень большой шум западные СМИ, западные политики в отношении того, что сирийская армия продолжает операцию в Восточной Гуте, несмотря на договоренности о зоне деэскалации. Опять же, все действия сирийской армии являются ответными, потому что из Восточной Гуты боевики, которые, как мы понимаем, близки к той же самой Джебхат ан-Нусре (запрещена в РФ), обстреливают регулярно жилые районы Дамаска, в том числе районы российского посольства", — сказал в ходе ежегодной пресс-конференции глава МИД России.

Лавров добавил, что "…делать вид, что ничего не происходит, и не пытаться подавить эти противоправные действия, конечно, было бы абсолютно неправильным".