Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Намерение США создать в Сирии так называемые "силы безопасности границы" не будет способствовать урегулированию ситуации вокруг Африна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Я упомянул о новом проекте США по созданию сил приграничной безопасности с опорой на Силы демократической Сирии, в основе которых курдские формирования. Вы знаете, что это уже вызвало негативную реакцию Турции", — сказал Лавров.

"У нас это вызывает серьезные вопросы с точки зрения уважения территориальной целостности САР, но здесь есть и проблема в отношениях между курдами и Турцией. И этот новый проект, этот новый односторонний ультимативный шаг не помогает успокоить ситуацию вокруг Африна", — подчеркнул он.

Касаясь ситуации в Африне, министр подчеркнул, что Россия добивается "полного соблюдения договоренностей о прекращении огня".

Как сообщил ранее изданию Defense Post официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), коалиция приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских "сил безопасности границы" (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч человек.

Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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