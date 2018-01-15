МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Намерение США создать в Сирии так называемые "силы безопасности границы" не будет способствовать урегулированию ситуации вокруг Африна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Я упомянул о новом проекте США по созданию сил приграничной безопасности с опорой на Силы демократической Сирии, в основе которых курдские формирования. Вы знаете, что это уже вызвало негативную реакцию Турции", — сказал Лавров.
"У нас это вызывает серьезные вопросы с точки зрения уважения территориальной целостности САР, но здесь есть и проблема в отношениях между курдами и Турцией. И этот новый проект, этот новый односторонний ультимативный шаг не помогает успокоить ситуацию вокруг Африна", — подчеркнул он.
Касаясь ситуации в Африне, министр подчеркнул, что Россия добивается "полного соблюдения договоренностей о прекращении огня".
Сообщения о новой инициативе США в Сирии появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG — вооруженным формированиям сирийских курдов, которые являются союзниками США.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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