В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Дамаск – три, Деръа – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: в населенный пункт Маррат провинции Дейр-Эз-Зор местному населению доставлено 2,6 тонны продуктов питания; в городе Алеппо (район Ханану) детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей передано 250 новогодних подарков. В течение суток медицинская помощь оказана 22 людям.

В Минобороны также отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Хамдания провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2328.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>