В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции: в населенный пункт Маррат провинции Дейр-Эз-Зор местному населению доставлено 2,6 тонны продуктов питания; в городе Алеппо (район Ханану) детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей передано 250 новогодних подарков. В течение суток медицинская помощь оказана 22 людям.
В Минобороны также отметили, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Хамдания провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2328.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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