В Госдуме считает, что США создают условия для свержения Асада

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Цель "сил безопасности границы", организуемых в Сирии Соединенными Штатами Америки и их союзниками по коалиции, заключается в создании условий для дестабилизации ситуации в стране, свержения режима президента САР Башара Асада, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия").

В воскресенье официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство*" сообщил изданию Defense Post, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" на подконтрольной ей территории. По его словам, новые силы будут находиться вдоль долины реки Евфрат — вдоль западной окраины территории в Сирии в настоящее время подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

"Цель очевидна: сохранить свое присутствие на территории Сирии и продолжать создавать условия для дестабилизации с целью свержения режима Асада", — сказал РИА Новости Шаманов.

Парламентарий назвал "хамскими" с точки зрения международных правил действия США и их партнеров. "Их свинское поведение своего присутствия по защите их непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия", — отметил он.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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