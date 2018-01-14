ЖЕНЕВА, 14 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал найти и наказать виновных в убийстве члена платформы "Каир" объединенной сирийской оппозиции Мунира Дарвиша, говорится в сообщении офиса дипломата.

"Де Мистура шокирован и огорчен вестью о смерти в дамасской больнице Мунира Дарвиша после того, как недалеко от дома неизвестный совершил на него наезд. Спецпосланник призывает определить виновных и наказать их", — говорится в сообщении.

По словам де Мистуры, Дарвиш возглавлял совместные технические дискуссии с ООН от платформы "Каир" в июне и июле 2017 года "и проявил высокий уровень экспертизы и прагматизма".