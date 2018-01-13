Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция – 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – три и Латакия – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – шесть, Идлиб – три, Хама – два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Ачан-эль-Мири провинции Алеппо, местному населению выдано продовольствие общим весом 2,6 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 21 человеку.

В Минобороны также отметили, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Абу-Мрер провинции Алеппо и Химейни провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2327.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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