В Латакии восстановят один из крупнейших спорткомплексов на Ближнем Востоке

ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 янв – РИА Новости. Сирийское правительство восстановит в Латакии один из крупнейших на Ближнем Востоке спортивных центров, который в военные годы использовался для размещения беженцев, рассказал журналистам директор центра Ахмад Фархад.
Комплекс продолжал работать даже во время военной кампании в Сирии: там проводились тренировки профессиональных и любительских команд по футболу и другим видам спорта. "Спортивные мероприятия не прекращались даже после прибытия в центр беженцев со всей Сирии. Более того, мы организовывали занятия специально для их детей", — пояснил Фархад.
Спортивный центр имени Хафеза аль-Асада (отца нынешнего президента Башара аль-Асада) в Латакии был построен в 1987 году и стал площадкой для проведения X Средиземноморских игр. Это один из крупнейших спортивных комплексов на Ближнем Востоке, его площадь 156 гектаров. Он включает главную футбольную арену на 45 тысяч зрителей болельщиков, тренировочный футбольный стадион, стадионы с естественным и искусственным покрытием, способные вместить по 500 зрителей, а также три тренировочных футбольных поля.
Для водных видов спорта здесь расположен открытый бассейн олимпийского стандарта (50х21 м), бассейн для прыжков в воду, закрытый бассейн (25х12,5 м), а также небольшой бассейн для пловцов-любителей.
В центре также есть свой ипподром, теннисные корты, отель и яхт-клуб, которые нуждаются в реконструкции.