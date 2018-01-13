В Латакии восстановят один из крупнейших спорткомплексов на Ближнем Востоке

ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 янв – РИА Новости. Сирийское правительство восстановит в Латакии один из крупнейших на Ближнем Востоке спортивных центров, который в военные годы использовался для размещения беженцев, рассказал журналистам директор центра Ахмад Фархад.

"Во время боевых действий на стадионе размещалось примерно 12 тысяч беженцев из провинций Алеппо, Риф-Дамаск, Дейр-эз-Зор и Идлиб. Из-за боевых действий на объектах не проводили капитальный ремонт в течение четырех лет, и они заметно обветшали. Беженцы разъехались по домам, и мы запускаем масштабную ремонтную программу, на которую государство выделило необходимые средства", — сказал он.

Комплекс продолжал работать даже во время военной кампании в Сирии: там проводились тренировки профессиональных и любительских команд по футболу и другим видам спорта. "Спортивные мероприятия не прекращались даже после прибытия в центр беженцев со всей Сирии. Более того, мы организовывали занятия специально для их детей", — пояснил Фархад.

Сегодня на главную футбольную арену Латакии вернулись профессиональные команды: там проходят матчи за Кубок Сирии, а в крытых залах — соревнования по многим олимпийским видам спорта. "В первую очередь обновим тренировочные стадионы и футбольные поля. Также планируем устроить рекреационную зону, построить новый туристический комплекс, а старую гостиницу снести", — заключил директор.

Спортивный центр имени Хафеза аль-Асада (отца нынешнего президента Башара аль-Асада) в Латакии был построен в 1987 году и стал площадкой для проведения X Средиземноморских игр. Это один из крупнейших спортивных комплексов на Ближнем Востоке, его площадь 156 гектаров. Он включает главную футбольную арену на 45 тысяч зрителей болельщиков, тренировочный футбольный стадион, стадионы с естественным и искусственным покрытием, способные вместить по 500 зрителей, а также три тренировочных футбольных поля.

На территории центра есть три крытых спортзала для баскетбола, гандбола и волейбола, а также два многофункциональных зала для многих олимпийских дисциплин.

Для водных видов спорта здесь расположен открытый бассейн олимпийского стандарта (50х21 м), бассейн для прыжков в воду, закрытый бассейн (25х12,5 м), а также небольшой бассейн для пловцов-любителей.

В центре также есть свой ипподром, теннисные корты, отель и яхт-клуб, которые нуждаются в реконструкции.