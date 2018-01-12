Богданов и посол Кувейта обсудили Сирию и Йемен

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ситуацию в Сирии, Йемене и в регионе Персидского залива обсудили в пятницу в Москве замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Кувейта в России Абдулазиз Аль-Адвани, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего развития российско-кувейтских отношений, включая график предстоящих двусторонних контактов. Состоялся также обмен мнениями по ключевым темам региональной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии, Йемене и на палестинских территориях, а также положение в зоне Персидского залива", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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