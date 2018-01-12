В МИД отказались говорить о составе участников Конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Состав участников Конгресса национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи в конце января, прорабатывается, пока рано говорить о том, кто приглашен, кто уже подтвердил свое участие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас стоит вопрос о проработке всех модальностей, сроков, дат, возможных мероприятий, круга приглашенных, участвующих, поэтому сейчас пока рано говорить о том, кто приглашен, кто подтвердил это участие", — сказала она на брифинге.

Захарова также заверила, что "работа по подготовке идет очень интенсивно".

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) не планируется.

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