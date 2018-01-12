Россия не откажется от проведения конгресса нацдиалога Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия не откажется от проведения Конгресса национального сирийского диалога, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд заявил, что США сомневаются, что конференция в Сочи пойдет на пользу женевскому процессу по Сирии.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Турция, Иран) не планируется.

"Они говорят теперь прямо, наши американские партнеры, что их это не устраивает (роль РФ в урегулировании ситуации в САР — ред.), в частности, не устраивает проведение еще одного очень важного, принципиально важного и по-настоящему масштабного мероприятия, связанного с налаживанием внутриполитического диалога внутри Сирии уже на достаточно твердой, и уж точно солидной почве таких значительных усилий по противодействию терроризму в этом государстве", — сказала Захарова.

"Возможно, кто-то до сих пор питает иллюзии относительно отказа России от принципиальной линии на содействие мирному политическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 Совета безопасности ООН, от усилий по подготовке конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 (января), в конце января — скажем так, потому что повестка формируется. Так вот, если у кого-то, а теперь мы знаем, как зовут этого кого-то, его, в частности, зовут господин Дэвид Саттерфилд, есть эти иллюзии, то ничего у вас не выйдет, как бы вы ни старались, как бы вы ни распинались перед своими законодателями в сенате и так далее", — добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, в Сирии крепнут тенденции к политической стабилизации ситуации, создаются благоприятные условия для достижения политического урегулирования.

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