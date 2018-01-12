Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку конгресса нацдиалога Сирии

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в пятницу по телефону подготовку Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны рассмотрели ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, обменялись мнениями о возможных шагах, призванных обеспечить его результативность в интересах содействия достижению прочного политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН", — сообщили в МИД РФ.

Ожидается, что Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января.

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