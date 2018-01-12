В сирийской оппозиции призвали к прямым переговорам с Дамаском

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Объединенная сирийская оппозиция хочет прямых переговоров с Дамаском "как можно скорее", заявил в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Хади аль-Бахра.

"Оппозиция с 2014 года потребовала прямых переговоров без предварительных условий в Женеве. В 2014 году у нас были прямые переговоры и потом они были приостановлены. И сейчас есть переговоры с ООН, но нет переговоров между двумя сторонами. Мы готовы к их проведению как можно скорее", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сирийская оппозиция "ожидала этого во время восьмого раунда". "Но, к сожалению, режим отказался от прямых переговоров. И если режим готов, и если русские смогут оказать давление на режим для проведения прямых, позитивных и значимых переговоров, то мы готовы к этому", — добавил аль-Бахра.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что переговоры по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в Женеве согласно резолюции ООН должны быть инклюзивными с участием всех сирийских сторон, без предварительных условий и носить характер прямых контактов между сторонами.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

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