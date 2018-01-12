Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. Архивное фото

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Саудовская Аравия продолжает оказывать поддержку сирийской оппозиции, заявил в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Хади аль-Бахра.

"Саудовская Аравия приложила большие усилия для проведения конференции "Эр-Рияд 2", что привело к объединению всей оппозиции из различных платформ в одну объединенную делегацию. И все из них сейчас объедены в Сирийскую комиссию по переговорам. Саудовская Аравия вносит позитивный вклад в продвижение политического процесса", — сказал собеседник агентства.

В конце ноября в Эр-Рияде прошла объединительная конференция оппозиции, на которой удалось добиться создания новой переговорной делегации с участием Высшего комитета по переговорам ("эр-риядской"), "московской" и "каирской" платформ, представителей вооруженных групп и независимых делегатов. По итогам конференции было принято коммюнике, согласно которому президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост до начала переходного периода. Делегация правительства Сирии считает требование отставки Асада предварительным условием, препятствующим началу переговоров.

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