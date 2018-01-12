ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сирийская оппозиция хочет выяснить, какие цели и задачи у Конгресса нацдиалога в Сочи, консультаций с РФ по этому поводу она пока не проводила, заявила в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Бассма Кодмани.
Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) не планируется.
По словам Кодмани, главная обеспокоенность состоит в том, что "если "Женева" (переговоры по Сирии в Женеве — ред.) находится в тупике, то Сочи не сможет разрешить (проблему) "Женевы".
"Мы считаем, что женевский процесс сам по себе должен получать поддержку России. Чтобы Россия оказывала воздействие на режим для их участия в переговорах. И это то, где необходимо достичь прогресса. Мы видели протесты против (встречи в) Сочи, много критики, много атак, призывов к оппозиции, чтобы не участвовать в нем и не вступать в дискуссии. Но наша роль — вести дискуссии и выяснить, что за проект, какой план на Сочи", — отметила Кодмани.
Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.
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