ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сирийская оппозиция хочет выяснить, какие цели и задачи у Конгресса нацдиалога в Сочи, консультаций с РФ по этому поводу она пока не проводила, заявила в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Бассма Кодмани.

"Мы не слышали никакой информации, о чем будет встреча в Сочи, как она будет проведена, какие цели. Мы только слышали, что будет встреча, и мы узнали в основном из СМИ, о чем будет (встреча в — ред.) Сочи. Так что у нас не было пока консультаций по этому поводу", — сообщила собеседница агентства.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) не планируется.

По словам Кодмани, главная обеспокоенность состоит в том, что "если "Женева" (переговоры по Сирии в Женеве — ред.) находится в тупике, то Сочи не сможет разрешить (проблему) "Женевы".

"Мы считаем, что женевский процесс сам по себе должен получать поддержку России. Чтобы Россия оказывала воздействие на режим для их участия в переговорах. И это то, где необходимо достичь прогресса. Мы видели протесты против (встречи в) Сочи, много критики, много атак, призывов к оппозиции, чтобы не участвовать в нем и не вступать в дискуссии. Но наша роль — вести дискуссии и выяснить, что за проект, какой план на Сочи", — отметила Кодмани.

В свою очередь, член СКП Хади аль-Бахра сообщил РИА Новости, что оппозиция консультируется со всеми сторонами в отношении политического процесса в целом. "Но мы хотим убедиться, что если она (встреча в Сочи — ред.) будет проведена, то это произойдет позитивным образом, и она поддержит женевский процесс. Как вы знаете, международное сообщество внесло значительный вклад в женевский процесс. Любые другие конференции или попытки должны дополнять Женеву. Если это приведет к позитивному толчку для женевского процесса, то тогда она (конференция в Сочи — ред.) должна быть поддержана. Так что нам также нужно поговорить с российскими партнерами, чтобы убедиться, чтобы подготовка, повестка, главная цель и итог этой конференции идут в верном направлении — подтолкнуть вперед женевский процесс", — подчеркнул он.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

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